Saffet Susic'ten özel açıklamalar!

AJANSSPOR ÖZEL - Aytemiz Alanyaspor Teknik Direktörü Saffet Susic, Radyospor'da yayınlanan Anadolu Ateşi programında Salim Manav'a konuştu.

Hafta sonunda oynanacak olan Trabzonspor karşılaşmasıyla ilgili sözlerine başlayan Saffet Susic, "Trabzonspor' a karşı zor bir maç olacak. Son 4 haftadır kaybetmeyen bir ekip devre arasındaki takviyelerle iyi bir takım oldular. Alanyaspor olarak ligde kalabilmek adına mücadele ediyoruz, İnşallah güzel bir sonuçla ayrılıp, puan ya da puanlarla döneriz" dedi.

"CİDDİ KULÜP VE YÖNETİM GÖRDÜM"

Aytemiz Alanyaspor'a transfer sürecini anlatan Susic, "Alanyasporlu idareciler beni aradılar. Görüşmenin ardından anlaştık. Ciddi bir kulüp ve yönetim gördüm. Kadromuz Süper Lig için fena değil. Şehirdeki insanlar çok sıcakkanlı. Alanya da güzel ve şirin bir yer" ifadelerini kullandı.

"TÜRKİYE'Yİ SEVİYORUM"

Türkiye'yi sevdiğini dile getiren deneyimli çalıştırıcı, "Türkiye'de çok takım çalıştırdım. Türkiye'de sporu seven yöneticiler beni seviyor, aramızda karşılıklı sevgi ve saygı var. Türkiye'yi seviyorum. Benim Alanyaspor'daki amacım Süper Lig'de kalabilmek. İnşallah kalırız. Alanyaspor'da misyonumuz iyi bir şekilde olsun, ondan sonrasına bakarız" diye konuştu.

"TAKIMIMDAN MEMNUNUM"

Susic, "Alanyaspor'da göreve başladığımda futbolcu getirebilmem için zaman yoktu. Bizim takımımız şu anda iyi bir takım. Ligi tamamlayacak bir kadromuz var. Takımımdan memnunum" dedi.

"EMRE AKBABA AVRUPA'DA OYNAYABİLİR"

Susic, Emre Akbaba hakkında ise, "Emre Akbaba şu anda Alanyaspor takımında ve kendisinden memnunum. O da bizden memnun. Emre genç, dinamik yetenekli iyi bir oyuncu, sol ayağını iyi kullanıyor. Avrupa'da oynayabilir" ifadesini kullandı.

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