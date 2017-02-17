Şan: ''TFF temsilcisi rapor edeceğini....''

Atiker Konyaspor Başkanı Ahmet Şan, Konyaspor'un PDFK'dan 1 maç seyircisiz oynama cezası almasına tepki gösterdi.

Antalyaspor maçında yaşanan olaylarla ilgili A Spor yayınında değerlendirmelerde bulunan Ahmet Şan'ın öne çıkan açıklamaları şu şekilde:

"TFF temsilcisi rapor edeceğini söylüyor ama..."

"Böyle bir konuyla ilgili aslında konuşmak bizlere hoş gelmiyor. Cezaya kadar yine ben sesimi çıkarmadım. Fakat bu ceza bizleri konuşturmak durumunda bıraktı. Antalya maçının gergin olacağı belliydi. Kırmızı montlu Antalyaspor yöneticisi provokasyonu başlatıyor. TFF temsilcisi rapor edeceğini söylüyor ama raporlarda göremiyoruz. Maç bitmiş ufak tefek olaylar dışında hiçbir şey yok. Antalya Başkanı da oradaydı. Orada taraftarlarını selamlıyordu, keşke bunu 5 dk sonra yapsaydı o zaman hiçbir şey olmayacak."

"Eğer suç varsa da ceza taraftarıyım"

"Bizim ilk maçta da Antalya'da otobüslerimiz taşlandı. Geçtiğimiz sezon deplasman yasağı uygulamıştık. Bu sezon yaptığımız toplantılarda 15 Temmuz sonra futbol kaynaklı problem üretmeyelim diye böyle karar aldık. Biz de Konya olarak hoşgörülü olmaya çalıştık. Türk milli takımını ayağa kaldıran yine bu taraftar olmuştur. Bu taraftar topluluğu niye bu hale geldi? Bu maçta gerginliğin olacağına dair istihbaratlar aldık. Başkanı da aradım 'yine gelmek istiyor musunuz?' diye sordum. Onlar da gelmek istediklerini belirttiler. 45 kişi geldiler. Bayan ve çocuklara loca da tahsis ettik. Maç bitti bir anda 'Antalya Başkanı'na saldırı' olmuş dediler. Sonra başkana geçmiş olsun dedim ve onları uğurladık. Olayı çok önemsemedik. Olayları kınıyoruz. Olayın buralara geleceğini beklemiyorduk. Olay tek taraflı aktarıldı. Konyaspor'a linç kampanyası başlatıldı. Eğer suç varsa da ceza taraftarıyım. Tahkim'den kararın döneceği düşünüyorum. Eğer kaldırılmazsa orada olan Antalyalı kişi de töhmet altında kalacaktır."