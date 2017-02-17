Sneijder yetişecek mi?

Wesley Sneijder sakatlığı nedeniyle büyük ihtimalle Rize deplasmanı kadrosunda da yer almayacak. Hollandalı yıldız Beşiktaş derbisine yetişmeyi hedefliyor.



Carole’ün de Rize’de oynaması zor görünüyor. Selçuk ise kafileye dahil olacak, ancak oynayıp oynamayacağı maç saatinde belli olacak.



Eren Derdiyok’a yoğun tedavi



Kas ağrıları devam eden Eren Derdiyok’un durumu belirsizliğini koruyor. Kayseri maçında oyuna sonradan girip golünü de atan tecrübeli futbolcunun sıkıntısı çözülmeye çalışılıyor. Eğer sağlık ekibi onay verirse, teknik patron İgor Tudor’un Eren’i ilk 11’de oynatmayı planladığı dile getirildi.



Defans hattı panik yaptı



Göreve gelir gelmez savunma problemlerini çözmeyi kafasına koyan Tudor’un otoriter tavrı, defans oyuncuları arasında panik yarattı. Ahmet Çalık, Semih Kaya, Chedjou, Hakan Balta, Koray Günter, iyileştikten sonra da Serdar Aziz müthiş bir forma rekabeti yaşayacak. Formayı kimin kapacağına ise Tudor performansa göre karar verecek.

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