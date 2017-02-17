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Sneijder yok, De Jong sınırda!
17 Şubat 2017 , 09:56
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- Spor Toto Süper Lig
- Galatasaray
Galatasaray'da sakatlığı bulunan Hollandalı futbolcu Wesley Sneijder, Çaykur Rizespor maçında forma giyemeyecek.
Sarı-kırmızılı takımda tedavileri tamamlanan Selçuk İnan ve Lionel Carole'ün durumuna ise bugün yapılacak antrenmandan sonra karar verilecek.
Öte yandan Galatasaray'da Nigel de Jong, Çaykur Rizespor maçı öncesinde sarı kart ceza sınırında bulunuyor.
Süper Lig'de daha önce 3 sarı kart gören De Jong, Rize temsilcisi karşısında da kartla cezalandırılması durumunda 22. haftadaki Beşiktaş derbisinde forma giyemeyecek.
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