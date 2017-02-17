"Taraftarlarımızla barışmak istiyoruz"

Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında yarın Galatasaray'ı konuk edecek Çaykur Rizespor'un kulüp başkan vekili Halim Mete, zor bir maça çıkacaklarını, iyi oyunu skora yansıtıp kazanarak taraftarlarla barışmak istediklerini söyledi.

Mete, AA muhabirine yaptığı açıklamada, şampiyonluk yarışı içinde olan ve teknik direktörünü yeni değiştirmiş bir ekibe karşı oynamanın her zaman zor olduğunu belirtti.

Galatasaray'ın iyi oyunculardan kurulu bir ekip olduğunu ifade eden Mete, sarı-kırmızılı ekibin yeni teknik direktörü ile çıkışa geçmek isteyeceğini, bunun da maçın zorluk derecesini artırdığını vurguladı.

Sezonun ikinci yarısında her alanda yarışın gittikçe zorlaştığına dikkati çeken Mete, "Şampiyonluğa oynayan takımlar bile artık çok zorlanıyor. Geçen hafta şampiyonluk yarışı veren takımlar alt sıralardaki takımlara karşı kaybetti. Artık kolay maç yok. İyi mücadele eden, doksan dakika sonunda ayakta kalmayı başaran takımlar hak ettiği puanı alacak." değerlendirmesinde bulundu.

İyi oyun ortaya koyduklarını ve ligin ikinci bölümünde 4 maçta 6 puan topladıklarını hatırlatan Mete, bunun yeterli olmadığını ifade etti. Ligde kalma mücadelesinde daha iyi performans ortaya koymaları gerektiğini vurgulayan Mete, "İyi oyunumuzu skora yansıtmalıyız. Özellikle son hafta oynadığımız Akhisar Belediyespor maçına baktığımızda, çok net beş pozisyonu golle sonuçlandıramadık. Bize düşen görev daha iyisini yapmak." dedi.

Rakip ayırma şansları olmadığını, bu bilinçle Galatasaray maçına hazırlandıklarını belirten Mete, şöyle devam etti: "İki takımın hedefleri farklı. Bu hedefler doğrultusunda ayakta kalmak zorundayız. Ayakta kalmamızı sağlayacak en önemli güç taraftarımız olmalı. Taraftar bir takımın on ikinci adamı ve her takım bu gücü arkasında görmek ister. Elbette taraftarlarımızın bize kızgınlığını da anlıyoruz. Takımlarının başarılı olmasını istiyorlar ve özellikle son dönemde takımlarına küstüler. Bu takım hepimizin. Galatasaray maçı son derece zor olacak. Mutlaka iyi oyunu skora yansıtıp kazanarak taraftarlarımızla barışmak istiyoruz."

Galatasaray'ın teknik direktör değişikliği

Galatasaray'da yaşanan teknik direktör değişikliğinin takıma etkisinin mutlaka olacağını aktaran Mete, "Galatasaray'ın futbolcuları uluslararası düzeyde tecrübeleri olan futbolcular ancak yine de yeni hocalarına kendilerini kanıtlamak ve ilk maçta galibiyet ile başlamak isteyeceklerdir. Bunun bizim takımımız üzerindeki etkisini teknik direktörümüz değerlendirecektir." diye konuştu.

İyi bir teknik ekibe sahip olduklarını belirten Mete, pozisyon üstünlüklerine rağmen birçok maçta skor üstünlüğü sağlayamadıklarını, Galatasaray maçında futbol şansının da artık yanlarında olmasını istediklerini ifade etti.

Galatasaray maçının ardından yine kendi sahalarında Kayserispor'u ağırlayacaklarını hatırlatan Mete, şunları söyledi: "Bu iki maç bizim için kilit maç. Bu maçlarda toplayacağımız puanlar bizim hangi hedefte olduğumuzu netleştirecek. Bu nedenle iki iç saha maçından da en iyi sonuçları almak için çaba harcayacağız. Taraftarımızdan isteğimiz, bu mücadelede küskünlükleri bırakarak takımlarının yanına gelsinler, zor süreçte takımlarına sahip çıksınlar. Taraftarımızla birlikte bu takım mutlaka verdiği mücadelenin hakkını alacaktır."