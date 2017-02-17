Konyaspor Kulübü, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulunun (PFDK) verdiği cezayı kabullenmenin mümkün olmadığını belirtti.

Yeşil-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, verilen cezayla, bugüne kadar Türk futbolunun daha ileri gitmesi ve dostluk köprülerinin kurulması adına iyi niyetle atılan tüm adımların heba edildiği bildirildi.

Kulüp olarak cezai müeyyidelere karşı olmadıkları vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi: "Atiker Konyaspor olarak PFDK'nın kulübümüzle ilgili almış olduğu kararları kabullenmemiz mümkün değildir. Konyaspor'un son yıllarda oynadığı maçlardaki genel durumuna bakıldığında çok ağır ve orantısız bir ceza ile karşı karşıya olduğumuz görülmektedir. Süper Lig'de daha vahim olaylara, daha az ceza örnekleri varken, Konyaspor'la ilgili alınan bu karar hakkaniyet sınırlarını çoktan aşmıştır. Sezon başından bu yana en fazla hakem hatalarına maruz kalmış takımlardan birisi olan Konyaspor'a verilen bu ceza, futbol kamuoyunun sıklıkla dillendirdiği komplo senaryolarını destekler niteliktedir."

Açıklamada daha sonra şu ifadeler kullanıldı: "Atiker Konyaspor, Antalyaspor ile oynayacağı maçın öncesinde deplasman yasağının getirilmesini sağlayabilirdi ama futbolun tribünlerle güzel olduğunun bilincinde olan camiamız, işte sırf bu yüzden önce iki takım tribün liderlerini bir araya getirdi. Ardından deplasman yasağına 'hayır' dedi. Misafir takım yöneticilerini sezonun ilk yarısında bize böyle bir karşılama yapmamalarına rağmen yemekte ağırlayıp, 3 loca birden tahsis etti, ancak ne yazık ki maç sonunda yaşanan ve misafirlerimizin burnunun dahi kanamadığı bir olay sonrasında, kulübümüz son derece ağır bir kararla cezalandırıldı."

"TFF kendisiyle çelişmektedir"

"Atiker Konyaspor'un attığı adımların karşılığı bu olmamalıydı." denilen açıklamada şunlar aktarıldı:

"Bu tür kararlar bundan sonra dostluk adına atacağımız iyi niyetli bütün adımlarımızı, heyecanımızı ve hevesimizi törpüleyecektir. Milli takıma ev sahipliği yapan taraftara yapılanlar Türk milletinin vicdanını yaralamıştır. Konya'da oynanan milli maçlar öncesinde kendi seyircisinin ıslıkladığı milli futbolcular Konya'da alkışlanıp, bağra basılmıştır. Konya seyircisi fair-play ruhuyla hareket ettiğinden milli maçları Konya'da oynama kararı veren TFF kendisiyle çelişmektedir. Öte yandan, beyzbol sopaları, döner bıçakları, satırlarla deplasmana gelen, bir başka maçta saha içinde hakem döven, futbolcu tartaklayanlar bile hak ettikleri yaptırıma tabi tutulmazken, münferit bir iki olay dışında, Türkiye'de parmakla gösterilen bir taraftar grubuna ve kulübümüze reva görülen cezayı asla kabul etmiyoruz."

"Bu hatadan dönüleceğine olan inancımızı koruyoruz"

"Bu cezayı Antalyaspor maçı sonrasında yaşanan provokasyona dayalı münferit olayın abartılarak ulusal medyada Konyaspor'a linç kampanyasının bir yansıması olarak görüyoruz." denilen kulüp açıklamasında daha sonra şu görüşlere yer verildi: "Bu kararın yanlış bir değerlendirme olduğunu ve bu hatadan mutlaka dönüleceğine olan inancımızı şimdilik koruyoruz. 'Konyasporluyum' diyen herkesi takımlarına sahip çıkmaya ve demokratik itiraz haklarını kullanmaya davet ediyoruz. Son olarak bu gibi durumlar neticesinde konuyla direkt bağlantılı önemli kararlar alacağımızı deklare ediyor, bundan böyle bu tür olaylara verilen cezaların takipçisi olacağımızı beyan ediyor ve adil olmayan bu karara itiraz edeceğimizin bilinmesini istiyoruz."

PFDK, Atiker Konyaspor'a, Antalyaspor mücadelesinde taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle bir resmi karşılaşmayı kendi sahasında seyircisiz oynama ve 60 bin lira para cezası ile bu müsabakada kuzey kale arkası alt B ve C bloklara giriş yapan Konyaspor taraftarlarının elektronik biletlerini bir maçlığına bloke etmişti.