Tolunay Kafkas'tan Galatasaray açıklaması!

Akhisar Belediyespor Teknik Direktörü Tolunay Kafkas, Radyospor'da yayınlanan Haber Aktif programında Emrah Karalinç ve İlker Koç'a konuştu.

AJANSSPOR ÖZEL-

Hafta sonunda oynanacak olan Beşiktaş maçıyla sözlerine başlayan Tolunay Kafkas, "Beşiktaş'ın kalitesi ve oyuncularının bireysel gücü belli. Bizim amacımız bu sezon ligde tutunmak. Oyun olarak bu maça farklı bir sistemle geliyoruz. Galatasaray maçında hüsran yaşadık, Beşiktaş maçına ona göre hazırlandık umarım güzel sonuçlarla döneriz. Zaman zaman oyuncuların iyi günleri ve kötü günleri olabiliyor, Galatasaray maçında kötü günlerden birisini yaşadık. O gün öyle bir gündü. O günün kaza olduğunu ve orada kalmamak gerektiğini futbolcu arkadaşlarıma söyledim ve daha sonra kupada çeyrek finalele kaldık, ligde ise Rizespor'u yendik. Oyuncular büyük takımlara katrşı iyi oynuyorlar bu maçlar onlar için vitrin maçı oluyor" dedi.

"GALATASARAY'DAN TEKLİF ALMADIM"

Galatasaray ile zaman zaman ismi anılan Kafkas, "Galatasaray'dan teklif almadım. Ben bir takımda çalıştırken başka takımlarla görüşmem. Igor Tudor-Galatasaray olayına iki açıdan bakmak lazım. Birincisi; Tudor olayı Galatasay yönetiminin tasarrufuydu.

İkincisi ise; Tudor için çok erken oldu. Ne yazıkki ülkemizde yabancılara verilen şanslar Türk teknik adamlarına verilmiyor" diye konuştu.

"İŞLER KÖTÜ GİDİNCE..."

Akhisar Belediyespor'dan ayrılacağı yönünde çıkan iddiaları ise deneyimli çalışltırıcı, " İşler kötü gidince basında haberler çıkıyor. Ben başladığım işi bitirmek ve görev yaptığım takımlarda uzun yıllar çalışmak isterim" açıklamasında bulundu.

"OYUNU İKİ YÖNLÜ KULLANAMIYORUZ"

Akhisar Belediyespor'da oyun sisteminin tek oyuncu üzerine kurulduğundan bahseden 48 yaşındaki teknik adam, "Akhisar Belediyespor tek oyuncuya dayalı bir takım olmuş. Gekas, Oumar Niasse ve Rodallega gibi bunu kırmak bir hayli zor bunu aşmak için mücadele ediyoruz. Takımımıza Olcan Adın geldi, Larson'dan faydalanamadık, oyunun iki yönünü kullanamıyoruz" ifadelerini kullandı.

"FENERBAHÇE'NİN OYUNU HAYAL KIRIKLIĞI"

"Fenerbahçe beklentilerin altında kaldı. Bunu Advacoot'ta ifade etti. Fenerbahçe'nin rakibini elebileyecek gücü var. Dünkü oyun hayal kırıklığı oldu. Osmalıspor deplasmanda istediği sonucu aldı. Beşiktaş ise çok büyük aksilik olmazsa turu atladı diye düşünüyorum"

Yasal uyarı: Bu haber Ajansspor.com tarafından yazılmıştır, kaynak gösterilmeden kullanılamaz