Bursaspor Teknik Direktörü Mutlu Topçu, bundan sonra yeşil-beyazlı formayı hak eden futbolcuların giyeceğini belirtti

Son iki haftadır maçları 10 kişi tamamladıklarını ve bunun kendilerini olumsuz etkilediğini aktaran Topçu, "Geçen hafta 50-55 dakika bu haftada 70-75 dakika 10 kişi oynadık. Gerçekten 10 kişi oynamak kolay değil. Geçen hafta 1-0 mağlup durumdayken seyircimizin desteği ile sahadan beraberlikle ayrıldık. Bu hafta zor oldu. İlk yarıyı 0-0 tamamladık. İkinci yarı, rakibin erken gol bulması tabii olayları değiştirdi. Farklı bir hal aldı. Bahane üretmemek lazım. Biz Bursasporuz, dolayısıyla bu formanın hakkını değerini iyi bilmemiz lazım. Bundan sonra bu formayı hak eden giyecek." ifadelerini kullandı.