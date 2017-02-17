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Trabzonsporlu futbolculardan taraftara çağrı
17 Şubat 2017 , 16:51
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- Futbol
- Spor Toto Süper Lig
- Trabzonspor
Medical Park Arena'da oynadığı ilk resmi maçında Gaziantepspor'u 4-0 mağlup eden Trabzonspor'da futbolcular, 20 Şubat Pazartesi günü oynanacak Aytemiz Alanyaspor maçına taraftarları sosyal medya üzerinden yayınlanan video ile davet etti.
Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında evinde Akdeniz temsilcisini ağırlayacak Trabzonspor, Medical Park Arena'da oynayacağı ikinci maçına bordo-mavili taraftarlara sosyal medya üzerinden yayınladığı video ile çağrıda bulundu.
Yayınlanan videoda futbolcular, "Yeni yuvamızda... ilk günkü aşkla tribündeydin... Pazartesi yeniden orada ol...Biz de oradayız..." ifadelerini kullandı.
- İlgili:
- Futbol
- Spor Toto Süper Lig
- Trabzonspor
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