Tudor, 11. teknik direktörü!

Galatasaray’da teknik adamların biri gidip, diğeri gelirken, bu süre içerisinde kulübün idari kadrosunda değişmeyen isimlerin başında Mert Çetin geliyor.

2008-09 sezonunda Bülent Korkmaz’ın görevde olduğu dönemde kulüpte tercüman olarak işe başlayan Çetin, sırasıyla Frank Rijkaard, Gheorghe Hagi, Bülent Ünder, Fatih Terim, Roberto Mancini, Cesare Prandelli’nin ekibinde yer almıştı.

Daha sonra Hamza Hamzaoğlu, Mustafa Denizli ve Jan Olde Riekerink’le görevine devam eden A Takım İdari Menacer yardımcısı Çetin, son olarak Riekerink’in ayrılmasıyla birlikte yoluna 11. hocası İgor Tudor ile devam edecek. Fanatik