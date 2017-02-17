Tudor ile Sneijder ne konuştu?

G.Saray'ın yeni teknik direktörü Igor Tudor ilk idman sonrası takımla bir konuşma yaptı.

Hırvat teknik adam ligin geride kalan sürecinde oyuncularına, "harika bir iş çıkardınız. Başladığınız işi beraber bitireceğiz. Şampiyon olacağız. Buna inandığım için buraya geldim" sözlerini kullandı. Futbolcular da yeni hocalarına "alkışlarla" hoşgeldin denildi.

Hırvat teknik adam daha sonra takımın ağır abileri Muslera, Sabri, Selçuk İnan, De Jong, Sneijder ve Podolski ile bir araya geldi. Hırvat teknik adam buradaki konuşmasını İtalyanca yaptı.

Tudor'un adeta Sneijder'in dikkatini çekmek istercesine, "Futbol bana her zaman güzel dostluklar kurdurdu. Kurduğum bu dostluklar sayesinde hep birşeyler öğrendim. Öğrenmeye de devam ediyorum. Zaman gelir sevdiğimiz insanlarla ayrılmak zorunda kalırız. Bu onları unutacağımız anlamına gelmez. Sadece yeni dostluklar kuracağımız anlamına gelir" sözlerini kullandı.

Igor Tudor çok iyi bir aile babası. Kendisinden 4 yaş küçük olan eşi Stefania Dalmaçya eski güzeli. Kızı Mia 7 yaşında. Oğlu Rocco ise 10 yaşında. Karabük'te çalışırken ailesini getirmeyen Tudor daha önce yaptığı bir açıklamada, "ailem herşeyden önce gelir. Kariyerimden de. Boş zamanlarımı onlarla geçirmek en büyük keyfimdir" demişti. Tudor'un yeni doğum yapan eşi Stefania ve 3 çocuğunu okulların kapanmasıyla İstanbul'a getireceği bildirildi.

TUDOR: NE PARASI POLDI VE SNEIJDER'E GELİYORUM

UEFA'nın finansal fair-play kuralları nedeniyle sıkıntılı bir süreç yaşayan G.Saray'da Igor Tudor'un imza attığı rakamlar herkesi şaşırttı... Hırvat teknik adam sezon sonuna kadar 400 bin euro almayı gelecek sezonda da 1 milyon euro'ya görev yapmayı kabul etti. İddia edilenin aksine Tudor'un sözleşmesine Karabükspor'da olduğu gibi 3.5 milyon euro'luk bir tazminat maddesi de konulmadı.

Tudor'a verilen rakamla ilgili olarak sürpriz bir gerçek de ortaya çıktı... Hırvat teknik adam Zagreb'e kadar gelip kendisine G.Saray'ın hocalığını teklif eden Cenk Ergün'le kısa bir konuşma yaptı. Tudor kendisine ne kadar istediğini soran Ergün'e, "futbol oynarken yeteri kadar para kazandım. G.Saray'a para kazanmak için değil, Sneijder'e Podolski'ye teknik direktörlük yapmaya geliyorum. Rakamı siz belirleyin" cevabını verdi.

Kaynak: Fotospor