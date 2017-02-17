Tudor ilk maçın kadrosunu belirledi!

Sarı kırmızılı ekipte bir süredir ilk 11'de yer almayan Aurelien Chedjou kadroya dönüyor. Kamerunlu stoper ile görüşen Tudor, kendisini ilk 11'de değerlendireceğini söyledi.

Tecrübeli savunmacı, Muslera'nın önünde Semih Kaya ile birlikte görev yapacak. Hırvat teknik adam, defansın sağında Sabri, solunda Linnes'i kullanacak. Cavanda'nın antrenman performansını da yakından takip eden Tudor, Belçikalı oyuncunun fizik durumuna göre önümüzdeki günlerde kendisine kadroda şans verebilir.

Taktik çalışmalarda orta sahada ise iki seçenek üzerinde duran Tudor, henüz son kararını vermedi. Tolga, Selçuk ve de Jong'u birlikte deneyen Hırvat çalıştırıcı, Selçuk-de Jong ikilisini de denedi. Josue'yi zaman zaman forvet arkasında kullanan Tudor, kanatları Rodrigues ve Yasin'den oluşturup forvette Podolski'yi kullandı. Sarı kırmızılılarda sakatlıkları bulunan Sneijder, Eren Derdiyok, Serdar Aziz, Koray Günter ve Carole Çaykur Rizespor maçında forma giyemeyecek. Bruma ve Hakan Balta ise Tudor tarafından kadroya alınmadı.

(NTV Spor)