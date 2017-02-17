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"Tudor, İstanbul'un yeni kralı"
17 Şubat 2017 , 13:32
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Hırvat teknik direktör Igor Tudor'un Galatasaray ile 1,5 yıllık sözleşme imzalaması, ülkesinin basınında da geniş yankı buldu.
Hırvatistan'ın en köklü gazetelerinden Jutarnji List, "Tudor, İstanbul'un yeni kralı" başlıklı haberinde, Tudor'un sarı-kırmızılıların 39. yabancı teknik direktörü olduğu hatırlatıldı.
Galatasaray'da 33 yıl önce görev alan Tomislav Ivic'in ardından Tudor'un, sarı-kırmızılı takımın başına geçen ikinci Hırvat çalıştırıcı olduğu da vurgulandı.
Gol sitesi de, Tudor'u zorlu bir sürecin beklediğini belirterek, Hırvat teknik adamın sadece iki hafta sonra Beşiktaş'a karşı önemli bir sınav vereceğine işaret etti. Haberde, "Beşiktaş karşısında iyi bir sonuç alırsa 30 milyon Galatasaraylı taraftarın kahramanı haline gelir. Maçın galibiyetle sonuçlanması, Tudor'un hayallerinin başlangıcı olabilir. Beşiktaş maçından sonra da dinlenmeye vakti olmayacak. Galatasaray'ı Antalyaspor, Fenerbahçe ve Medipol Başakşehir gibi zorlu maçlar bekliyor." değerlendirmesinde bulunuldu.
Tudor'un Galatasaray'da, Kardemir Karabükspor'u çalıştırdığı dönemdeki gibi rahat olamayacağı belirtilen haberde, sarı-kırmızılı kulüpte beklentilerin çok fazla olduğu ve taraftarların her maçın kazanılmasını beklediği ifade edildi.
Tudor'un imza törenindeki açıklamalarına da yer verilirken, Galatasaray'da Wesley Sneijder, Nigel De Jong, Eren Derdiyok ve Lukas Podolski gibi önemli yıldızların forma giydiği hatırlatıldı.
Haberde ayrıca, daha önce Türkiye'deki üç büyükleri çalıştıran Tomislav Ivic, Otto Baric ve Slaven Bilic gibi isimlere Tudor'un da katıldığı belirtildi.
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