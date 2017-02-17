Tudor taktiği belirledi!

Florya’da yavaş yavaş Tudor rüzgarı esmeye başlıyor. Hırvat hoca gelir gelmez keskin bir dönüş yapmak istemediği için, şimdilik 4-4-2’yi deniyor. Rize deplasmanına Chedjou’yu hazırlayan Tudor, Hakan Balta’yı sol bekte düşünüyor. Asıl değişim ise Beşiktaş derbisinde olacak, 3-5-2 yolda.

İgor Tudor, Galatasaray’ın başındaki ikinci idmanına çıktı. Sarı-Kırmızılı takımın teknik patronu, bir bölümü GSTV’den canlı yayınlanan antrenmanda otoriter tavırlarıyla dikkat çekti. Yayınlanmayan bölümde ise taktik provalara başlayan 38 yaşındaki çalıştırıcı, ilk değişikliğini 4-4-2 sistemiyle yapıyor.

Sneijder’in sakatlığı nedeniyle 10 numarasız bu sistemi deneyen Tudor’un en önemli hamlesi savunmada olacak. Kadro dışı kaldıktan sonra gönderilmeye çalışılan, ancak takımda kalınca affedilen ve Riekerink tarafından tercih edilmeyen Chedjou’yu 11’e hazırlayan Tudor, Hakan Balta’yı ise sol beke çekerek, kademeleri güçlendirmeye çalışacak. Hırvat hocanın Josue’yle de özel olarak ilgilendiği, gelen haberler arasında.

Önce savunma güvenliği

Tudor’un asıl değişimi ise önümüzdeki hafta taktik çalışarak Beşiktaş derbisinde yapmayı planladığı öğrenildi. Bu doğrultuda genç çalıştırıcının 3-5-2 deneyebileceği belirtiliyor. Bu 3-5-2’nin kenarlarında ise bekler olacak ve böylece bir anlamda 5’li savunma denenecek. Bu şekilde önce defans güvenliğini ön plana alan Tudor, bu düşüncesini takıma da aktardı. Asıl provalar ise gelecek hafta itibariyle yapılacak.

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