Tudor'dan şok karar! Bruma'yı kadroya almadı...

Galatasaray'da kritik Çaykur Rizespor maçı öncesinde Bruma ve Hakan Balta 18 kişilik kadroda yer almadı. Teknik direktör Tudor'un kadro tercihi sebebiyle iki yıldızı Rize'ye götürmediği öğrenildi. Sakatlıkları nedeniyle Sneijder, Eren Derdiyok ve Carole da Rize'de yok.

Galatasaray'ın çiçeği burnunda Teknik Direktörü Igor Tudor, Çaykur Rizespor maçı öncesi neşteri vurdu.

Hırvat teknik adam bu sezon başarılı performansıyla dikkat çeken Bruma ile milli stoper Hakan Balta'yı kadro tercihi nedeniyle 18 kişilik kadroya almadı. Büyük şaşkınlıkla karşılanan şok karara Galatasaraylı taraftarlar sosyal medyada tepki gösterdi.

Bruma bu sezon 26 resmi maçta 7 gol, 9 asistlik performansıyla tüm dikkatleri üzerine çekmişti.

TUDOR: BRUMA TERCİHİ BANA AİT

Teknik Direktör Igor Tudor, kulüp medya sorumlusu Eray Sözen aracılığı ile şu açıklamayı yaptı:

"Kadro tercihi tamamen bana aittir. Şu anda tüm konsantrasyonumuz Çaykur Rizespor maçına yoğunlaşmış durumda. Çaykur Rizespor maçından sonra basın toplantısında her türlü soruyu bana sorabilirsiniz, hepsine açıklıkla cevap verebilirim”

Tudor, Karabükspor'un başındayken '3 büyüklerden kimi transfer etmek isterdiniz?' sorusuna cevap verirken Bruma'nın da ismini kullanmıştı.

(Skorer)