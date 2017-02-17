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Tudor'u İtalya'dan istemişler!
17 Şubat 2017 , 10:02
- İlgili:
- Futbol
- Spor Toto Süper Lig
- Galatasaray
Galatasaray’ın sözleşmesindeki “150 bin Avro’ya serbest kalır” maddesinden yararlanarak Sarı-Kırmızılı takımın başına getirdiği Hırvat teknik direktör Igor Tudor’la ilgili çarpıcı bir detay ortaya çıktı. Galatasaray’la anlaşmadan önce 38 yaşındaki hocayla Avrupa’dan bir kulübün ciddi şekilde ilgilendiği, hatta menajeri Seric’le temas kurduğu öğrenildi.
Hırvat teknik adamı isteyen kulübün İtalya Ligi Serie A’dan bir takım olduğu belirtildi. Bu konuyu sorduğumuz Galatasaraylı yöneticiler, Tudor’la ilgilenen kulübün ismini bildiklerini ancak açıklamalarının uygun düşmeyeceğinin altını çizerken “Tudor’u başka bir kulübün istediğini menajeri bize söyledi” ifadesini kullandı.
Cumhuriyet
- İlgili:
- Futbol
- Spor Toto Süper Lig
- Galatasaray
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