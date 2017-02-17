"Tudor'u tüm camia istedi"

AJANSSPOR - Galatasaray Futbol Direktörü Cenk Ergün, Igor Tudor'u sarı kırmızılı camianın istediğini söyledi ve ekledi: "Tüm camiamızın ortak talebiydi aslında Igor Tudor. Bu nedenle tercih ettik. Çok hırslı, daha ilk günden bu özelliğini takıma yansıttı. Diego Pablo Simeone gibi tribünleri ateşleyecek."

Ç.RİZESPOR ÇOK ZOR DEPLASMAN

Ergün, "Yeni teknik direktörümüzle ilk maçımız. Amacımız tabii ki kazanmak. Ç.Rizespor deplasmanı her zaman zor bir deplasman olarak anılır. Hava şartları da pek uygun değil gördüğümüz kadarıyla. Rakibimize saygı duyuyoruz ve kazanmak istiyoruz" dedi.

"MENAJERİ BENİMLE TEMASA GEÇTİ"

Radyospor'da Özgür Sancar'ın sorularını yanıtlayan Ergün, "Çok çabuk gelişen bir süreç oldu. Salı günü yönetim kurulumuzun Reikerink ile devam etmeme kararı aldığı sırada bana her zaman olduğu gibi telefon vasıtasıyla futbol camiasından bir arkadaşım ulaştı. Igor Tudor'un menajerinin benimle irtibata geçmek istediğini söyledi. Kısa bir konuşma oldu. Bize Igor Tudor'un Galatasaray'a gelmek istediğini söylediler. Kontratında da bir çıkış maddesi olduğunu söylediler. Zaten bu yanılmıyorsam bu pazartesi günüydü. Kardemir Karabükspor yönetimi tarafından da sizin radyonuzda kamuoyuna açıklanmıştı" ifadelerini kullandı.

KARABÜKSPOR'U ARADIK, YANIT ALAMADIK

Futbol direktörü Ergün, "Ben bunu teyit etmek amacıyla sözleşmenin o bölümünün benimle paylaşılmasını rica ettim. Ricamı kırmadı gönderdi. Ben de yönetim kuruluyla paylaştım. 'Konuş' dediler konuştum. Şartları aldık. Şartları karşılayabileceğimiz ortaya çıkınca, Başkanımız da konuyu paylaşmak için Karabükspor Başkanı'nı aradı. Fakat ulaşamadı; sanırım yurt dışındaymış. Kendisine mesaj bırakmış . Ben de bu sırada Karabükspor yönetiminde arkadaşlarla paylaştım başkanımızın mesaj bıraktığını. Menajerle görüştük şartlarda anlaştık" diye konuştu.

ÇIKIŞ MADDESİ TEKNİK DİREKTÖR İÇİN HER ŞEYİ ÇÖZER

Cenk Ergün, "Görüşme talebinden ziyade olaya şöyle bakmak lazım. Teknik adamın sözleşmesinde iki taraf için de bir çıkış maddesi varmış. Bu gerçekleştirildiği takdirde teknik adamın kulüpten ayrılması gerçekleşebiliyor. Bizim Karabükspor yönetimi ile yaptığımız konuşma aslında nezaketen yaptığımız bir konuşmaydı. Bu oyuncularda da var. Biz Burak Yılmazın Trabzonspor'dan transferini de bu şekilde gerçekleştirdik. Çıkış maddesi olan teknik adam ve oyuncularda bu bedeli kulübe yatırırsa transfer gerçekleşebiliyor" dedi.

FUTBOLCUYLA GÖRÜŞMEK, TÜRKİYE'DE İZNE TABÎ

Ergün, "Oyuncu ve teknik adam konusunda iki tane talimat var TFF şöyle diyor, sözleşmesi devam eden bir oyuncuyla görüşmek için kulübünden izin almanız gerekiyor. Sözleşmesi sona erecek bir Premier lig oyuncusuyla buradan herhangi bir kulübümüz şu an gidip sözleşme yapabilir. Ama Türkiye'de sözleşmesi sona erecek bir oyuncu için Türkiye'den bir kulübümüz görüşecekse kulübünden yazılı izin alması lazım" şeklinde konuştu.

CAMİA TUDOR'U İSTEDİ

Tudor'un Atletico Madrid teknik direktörü Simeone gibi, tribünlerle ilişkilerinin çok iyi olacağını belirten Ergün, "Zaten taraftarımız bunu açıkça dile getirdi. Igor Tudor'u yakıştırdılar, istediler. Gelecekte gelmesini umduğumuz noktayla. Yönetimimiz bu konuda kararını verip yol vermesi çok uzun sürmedi" dedi.

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