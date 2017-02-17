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Yöneticiler merak içinde!

Tarih17 Şubat 2017 , 08:43

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Yöneticiler merak içinde!

Galatasaray’a gelişi son derece hızlı bir süreç içinde gelişen Tudor’un takımla olan ilişkisi, yöneticilerin de merakını çekmeyi başardı.

Birçok idarecinin Florya Metin Oktay Tesisleri’ne giderek antrenmanları izlemek istediği öğrenildi. Şimdilik başkan Dursun Özbek’in yanı sıra Mehmet Özbek ve Levent Nazifoğlu idman izleyebildi.

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