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2017 yılı Antalyaspor'a iyi geldi!
18 Şubat 2017 , 15:30
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Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında Antalyaspor, evinde Kardemir Karabükspor'u 1-0 mağlup etti. Maçın tek golünü 82. dakikada Samuel Eto'o kaydetti.
Bu sonuçla beraber Antalyaspor, 2017 yılındaki nağmalup ünvanını sürdürmüş oldu.
Öte yandan Antalyaspor, oynadığı son 6 maçta 5 galibiyet, 1 beraberlik alarak çıkışını sürdürdü ve 35 puanla 5. sıradaki yerini korudu.
İşte Antalyaspor'un son 6 maçı:
Antalyaspor 1-0 Kardemir Karabükspor
Atiker Konyaspor 1-1 Antalyaspor
Antalyaspor 2-1 Aytemiz Alanyaspor
Osmanlıspor 1-2 Antalyaspor
Gaziantepspor 0-3 Antalyaspor
Antalyaspor 2-1 Kasımpaşa
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