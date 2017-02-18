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2017 yılı Antalyaspor'a iyi geldi!

Tarih18 Şubat 2017 , 15:30

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2017 yılı Antalyaspor'a iyi geldi!

Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında Antalyaspor, evinde Kardemir Karabükspor'u 1-0 mağlup etti. Maçın tek golünü 82. dakikada Samuel Eto'o kaydetti.

Bu sonuçla beraber Antalyaspor, 2017 yılındaki nağmalup ünvanını sürdürmüş oldu.

Öte yandan Antalyaspor, oynadığı son 6 maçta 5 galibiyet, 1 beraberlik alarak çıkışını sürdürdü ve 35 puanla 5. sıradaki yerini korudu.

İşte Antalyaspor'un son 6 maçı:

Antalyaspor 1-0 Kardemir Karabükspor

Atiker Konyaspor 1-1 Antalyaspor

Antalyaspor 2-1 Aytemiz Alanyaspor 

Osmanlıspor 1-2 Antalyaspor

Gaziantepspor 0-3 Antalyaspor

Antalyaspor 2-1 Kasımpaşa

 

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