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Antalya Arena'da tribünler doldu mu?

Tarih18 Şubat 2017 , 15:44

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Antalya Arena'da tribünler doldu mu?

Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında Antalyaspor, Antalya Arena'da Kardemir Karabükspor ile karşılaştı. Ev sahibinin 1-0 kazandığı karşılaşmayı tribünlerden 9814 kişi takip etti.

Antalya Arena'nın Son 5 Maçında Seyirci Karnesi (Kapasite 33.032)

- Adanaspor (10.176)

- Fenerbahçe (15.514)

- Kasımpaşa (8.732)

- A.Alanyaspor (9.292)

- Karabükspor (9.814)

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