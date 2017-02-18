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Antalya Arena'da tribünler doldu mu?
18 Şubat 2017 , 15:44
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- Futbol
- Spor Toto Süper Lig
- Antalyaspor
Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında Antalyaspor, Antalya Arena'da Kardemir Karabükspor ile karşılaştı. Ev sahibinin 1-0 kazandığı karşılaşmayı tribünlerden 9814 kişi takip etti.
Antalya Arena'nın Son 5 Maçında Seyirci Karnesi (Kapasite 33.032)
- Adanaspor (10.176)
- Fenerbahçe (15.514)
- Kasımpaşa (8.732)
- A.Alanyaspor (9.292)
- Karabükspor (9.814)
- İlgili:
- Futbol
- Spor Toto Süper Lig
- Antalyaspor
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