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Antalyaspor'dan tarihi rekor
18 Şubat 2017 , 15:55
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Antalyaspor bu hafta Karabükspor’u yenerek puanını 35’e yükseltti ve 21. hafta itibariyle tarihinin en yüksek puanını ulaştı.
Hasan Akıncıoğlu’nun başkanlığı ve Mehmet Özdilek’in teknik direktör olarak görev aldığı 2012-2013 sezonunda kırmızı-beyazlı kulüp 21. hafta sonunda 33 puan elde ederek rekor kırmıştı.
Antalyaspor’da Ali Şafak Öztürk’ün başkanlığı, Rıza Çalımbay’ın teknik direktör olarak görev aldığı bu sezon ise yeni bir rekor kırıldı. Kırmızı-beyazlı takım bugün sahasında Karabükspor’u 1-0 mağlup etti ve puanını 35'e yükselterek rekor kırdı.
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