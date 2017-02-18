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Beşiktaş dava açtı, 12numara.org kapandı!
18 Şubat 2017 , 12:42
Beşiktaş yönetimi, 1 milyondan fazla takipçisi olan Fenerbahçeli 12numara.org için mahkemeden kapatma kararı çıkardı.
Beşiktaş yönetimi, 1 milyondan fazla takipçisi olan 12numara.org isimli twitter hesabını daha önce mahkemeye vermişti. Ancak Vodafone Arena'nın çevresinde gerçekleşen hain terör saldırısının ardından sarı-lacivertlilerin uzattığı dostluk eli ve Beşiktaş'a verdiği destek nedeniyle bu karar uygulamaya konulmamıştı.
Siyah-beyazlı yönetim, hakaret içerikli mesajların devam etmesinin ardından 12numara.org'a bu kez tolerans göstermedi. Beşiktaş yönetiminin ikinci kez mahkemeye vermesi sonrası 12 numara.org isimli twitter hesabı kapandı.
(Skorer)
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