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Beşiktaş dava açtı, 12numara.org kapandı!

Tarih18 Şubat 2017 , 12:42

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Beşiktaş dava açtı, 12numara.org kapandı!

Beşiktaş yönetimi, 1 milyondan fazla takipçisi olan Fenerbahçeli 12numara.org için mahkemeden kapatma kararı çıkardı.

Beşiktaş yönetimi, 1 milyondan fazla takipçisi olan 12numara.org isimli twitter hesabını daha önce mahkemeye vermişti. Ancak Vodafone Arena'nın çevresinde gerçekleşen hain terör saldırısının ardından sarı-lacivertlilerin uzattığı dostluk eli ve Beşiktaş'a verdiği destek nedeniyle bu karar uygulamaya konulmamıştı.

Siyah-beyazlı yönetim, hakaret içerikli mesajların devam etmesinin ardından 12numara.org'a bu kez tolerans göstermedi. Beşiktaş yönetiminin ikinci kez mahkemeye vermesi sonrası 12 numara.org isimli twitter hesabı kapandı.

(Skorer)

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