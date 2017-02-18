Beşiktaş ile Akhisar 10. randevuda!

Beşiktaş ile Akhisar Belediyespor, Süper Lig'de yarın 10. kez karşı karşıya gelecek.

İki takım arasında geride kalan 9 maçtan 4'ünü siyah-beyazlılar, 2'sini Ege temsilcisi kazandı, 3 müsabaka da berabere bitti.

Beşiktaş'ın 19 golüne, Akhisar Belediyespor 15 golle yanıt verdi.

İstanbul'daki maçlar

Taraflar arasında İstanbul'da yapılan 4 maçtan 3'ünü Beşiktaş, birini Ege temsilcisi kazandı.

İstanbul'da siyah-beyazlılar 9, Akhisar Belediyespor 4 gol attı.

Geçen sezon siyah-beyazlıların ev sahipliğinde Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda yapılan müsabakada konuk ekip 2-0 galip geldi.

Maç başına gol ortalaması 3,7

Beşiktaş ile Akhisar Belediyespor arasındaki maçlar genelde bol gollü geçiyor.

Taraflar arasındaki 9 karşılaşmada toplam 34 gol atıldı, maç başına gol ortalaması 3,7 oldu.

Maçlar

2012-2013 sezonunda İstanbul'da yapılan maçı Beşiktaş, Holosko (2) ve Hilbert'in golleriyle 3-1 kazandı, Akhisar Belediyespor'un tek golünü Mustafa Aşan attı. Manisa'daki müsabakada ise ev sahibi ekip, Gekas (2), Uğur Demirok ve Emin Aladağ'ın golleriyle 4-1 galip geldi, Beşiktaş'ın tek golünü Mustafa Pektemek kaydetti.

2013-2014'te Manisa'daki müsabaka 3-3 bitti. Ege temsilcisinin gollerini Bruno (2) ve Bilal Kısa, Beşiktaş'ın gollerini ise Olcay Şahan, Oğuzhan Özyakup ve Almeida attı. İstanbul'da ise siyah-beyazlılar, Veli Kavlak, Mustafa Pektemek ve Hutchinson'ın golleriyle 3-0 galip geldi.

2014-2015 sezonunun ilk yarısında İstanbul'daki karşılaşmayı Beşiktaş, Cenk Tosun, Sosa ve Gökhan Töre'nin golleriyle 3-1 kazandı, Ege temsilcisinin tek golünü Bilal Kısa attı. Manisa'daki müsabaka ise Mehmet Akyüz ve Demba Ba'nın karşılıklı golleriyle 1-1 bitti.

2015-2016'nın ilk yarısında İstanbul'daki karşılaşmayı Ege ekibi, Güray Vural ve Sami'nin golleriyle 2-0 kazandı. Manisa'daki maç ise Rodallega (3), Gomez, Olcay Şahan ve Cenk Tosun'un karşılıklı golleriyle 3-3 sona erdi.

Bu sezonun ilk yarısında Manisa'daki müsabakayı Beşiktaş, Talisca ve Rodallega'nın kendi kalesine attığı gollerle 2-0 kazandı.