- Spor Toto Süper Lig
- PTT 1. Lig
- Spor Toto 2. Lig Kırmızı Grup
- Spor Toto 2. Lig Beyaz Grup
- Spor Toto 3. Lig Grup 1
- Spor Toto 3. Lig Grup 2
- Spor Toto 3. Lig Grup 3
Beşiktaş'ta 3 futbolcu sınırda!
18 Şubat 2017 , 11:37
Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında yarın Akhisar Belediyespor'u konuk edecek.
Ligin 20. haftasında Kardemir Karabükspor'a 2-1 mağlup olan ancak en yakın takipçisi Medipol Başakşehir'in de yenilmesiyle liderliğini sürdüren siyah-beyazlı takım, Akhisar Belediyespor karşısında kazanarak zirvedeki yerini korumayı hedefliyor.
Beşiktaş ile Akhisar Belediyespor arasındaki mücadele, saat 19.00'da Vodafone Arena'da oynanacak. Karşılaşmayı hakem Barış Şimşek yönetecek.
Hutchinson, Gökhan Gönül ve Quaresma sınırda
Beşiktaş'ta 3 oyuncu sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Siyah-beyazlılarda üçer sarı kartı bulunan Ricardo Quaresma, Atiba Hutchinson ve Gökhan Gönül, yarınki maçta kart görmeleri halinde 22. haftadaki Galatasaray derbisinde cezalı duruma düşecek.
Beşiktaş'ta Ziraat Türkiye Kupası'nda gördüğü kırmızı kartın ardından 4 maç men cezası alan Dusko Tosic, yarınki karşılaşmada da forma giyemeyecek. Kardemir Karabükspor maçında da bu nedenle oynayamayan Tosic'in yerine savunmanın göbeğinde yine Matej Mitrovic şans bulacak.
YORUM EKLE
Son Spor Toto Süper Lig HaberleriTüm Spor Toto Süper Lig Haberleri
Şu anda Öne Çıkan Videolar
Şu anda Öne Çıkan Haberler
ÇOK OKUNAN HABERLERTüm Haberler
- Galatasaray'da yeni dönem! 3
- ''Galatasaray'ı şikayet edeceğim'' 7
- Başkan Feridun Tankut açıkladı! 2
- "Tankut'u dinleyince yerin dibine girdim" 1
- Tudor açıkladı!
- Galatasaray TFF'ye şikayet edilirse ne olur?
- Denizli ile kritik görüşme! 1
- Yine Antalya yine şike skandalı... 2
- Ve Riekerink ile yollar ayrıldı!
- Feridun Tankut'tan flaş açıklamalar
Sizce Hangisi?
Son Videolar
SPORUN GÜZELLERİ
Diğer Güzeller