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Beşiktaş'ta o isim sakatlandı!
18 Şubat 2017 , 18:32
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- Spor Toto Süper Lig
- Beşiktaş
AJANSSPOR- Beşiktaş kulübü, takıma ara transferde katılan Matej Mitrovic'in Hapoel Beer-Sheva maçında sakatlandığını açıkladı.
"H. Beer-Sheva maçında sakatlanan oyuncumuz Matej Mitrovic'in yapılan ortopedik muayene ve çekilen MR sonucu, sağ kalça Tensor Fascia ve Gluteus Medius kaslarında darbeye bağlı Tip3A (Grade1) yırtık ve kanama tespit edildi.
Matej Mitrovic’in tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlandı.
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