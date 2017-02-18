Çalımbay 3 puandan memnun!

Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında Kardemir Karabükspor'u 1-0 yenen Antalyaspor'un teknik direktörü Rıza Çalımbay, oynadıkları futbolun daha da üzerine çıkarak ligi iyi bir noktada bitirmek istediklerini belirtti.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulunan Çalımbay, Kardemir Karabükspor'un, aldığı Beşiktaş galibiyetinin moraliyle müsabakaya çıkmasının kendileri için dezavantaj oluşturduğunu ifade ederek, "Oyun disiplininden kopmayan bir takımla oynadığımız için maç zorlu geçti. Karşılaşmanın ilk yarısı, denk bir mücadeleyle geçti. Eksik oyuncularımız vardı. Bunun üzerine Yekta'nın da sakatlanarak oyundan erken çıkması, oyun planımızı altüst etti. Taktik ve oyuncuların yerlerini değiştirerek etkili bir oyun sergiledik. Oyuncularım mükemmel mücadele etti, hepsini tebrik ediyorum. Rakibimiz de iyi pozisyonlar yakaladı. Bunları vermememiz gerekiyordu." diye konuştu.

Antalyaspor'da göreve başladığında takımın 2 puanla ligin son sırasında bulunduğunu hatırlatan Çalımbay, "Ligde şu an iyi bir noktaya geldik. Burada bitmiyor. Önümüzde 13 maç daha var. Hedefimiz ilk 10 içinde olmaktı. İlk 10'un iyi bir yerinde olursak memnun olacağız. Bu oyunun daha da üzerine çıkarak ligi iyi bir noktada bitirmek istiyoruz. Bize destek olan taraftarımıza teşekkür ediyoruz." ifadelerini kullandı.