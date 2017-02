Çaykur Rizespor - Galatasaray maçı 19:00'da!

AJANSSPOR - Spor Toto Süper Lig’in 21. haftasında bu akşam Galatasaray deplasmanda Çaykur Rizespor ile karşı karşıya gelecek.



Yeni Rize Şehir Stadı’nda saat 19:00’da başlayacak müsabakayı hakem Halis Özkahya yönetecek. Karşılaşmayla ilgili tüm gelişmeleri ajansspor.com’dan an be an takip edebilirsiniz.



Hedef galip gelebilmek



Süper Lig’deki son maçında sahasında Kayserispor’a 2-1 mağlup olarak zirve yarışında yara alan sarı-kırmızılı takım, Rize deplasmanından 3 puanla ayrılarak yeniden çıkışa geçmek istiyor. Sezonun geride kalan bölümünde 39 puan toplayan Galatasaray, ligde 3. sırada yer alırken, 19 puana sahip Çaykur Rizespor averajla 15. basamakta bulunuyor.

Kadroda kimler var?

Fernando Muslera, Ahmet Çalık, Yasin Öztekin, Selçuk İnan, Lukas Podolski, Martin Linnes, Garry Rodrigues, Sinan Gümüş, Cenk Gönen, Aurelien Chedjou, Berk İsmail Ünsal, Semih Kaya, Tolga Ciğerci, Kerem Çalışkan, Josue Pesqueira, Nigel de Jong, Luis Cavanda, Sabri Sarıoğlu.

Tudor yönetimindeki ilk maç...

Galatasaray, dün sözleşme imzaladığı Hırvat teknik direktör Igor Tudor yönetimindeki ilk maçına çıkacak. Hollandalı teknik direktör Jan Olde Riekerink’in yerine göreve getirilen Tudor, sarı-kırmızılı takımın başındaki ilk sınavını Çaykur Rizespor maçında verecek.

Sneijder ve Eren yok

Galatasaray’da sakatlığı bulunan Hollandalı futbolcu Wesley Sneijder ve Eren Derdiyor Çaykur Rizespor maçında forma giyemeyecek. Sarı-kırmızılı takımda tedavileri tamamlanan Selçuk İnan ve Lionel Carole’ün durumuna ise bugün yapılacak antrenmandan sonra karar verilecek.

De Jong ceza sınırında

Galatasaray’da Nigel de Jong, Çaykur Rizespor maçı öncesinde sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Süper Lig’de daha önce 3 sarı kart gören De Jong, Rize temsilcisi karşısında da kartla cezalandırılması durumunda 22. haftadaki Beşiktaş derbisinde forma giyemeyecek.



MUHTEMEL KADROLAR



RİZESPOR

Gökhan

Özgür

Ümit

İsmail

Oboabona

Saadane

Petrucci

Recep

Jantscher

Mehmet Akyüz

Tuszynski



GALATASARAY



Muslera

Sabri

Semih

Chedjou

Linnes

Selçuk

De Jong

Yasin

Rodrigues

Josue

Podolski