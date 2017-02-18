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"Emenike bir sırra vakıf, bu sırrı açıklamasın..."
18 Şubat 2017 , 13:01
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- Futbol
- Spor Toto Süper Lig
- Fenerbahçe
Futbol yorumcusu Serdar Ali Çelikler, NTV Spor'da yayınlanan Kırmızı Çizgi programında önemli açıklamalarda bulundu, Süper Lig’de forma giyen bazı futbolcuları hedef aldı.
Türkiye'de bazı futbolcuların kız tavlası futbolu oynadığını belirten Çelikler "Türkiye'de kız tavlası futbolunu bırakmamız lazım. Volkan Şen, Cenk Tosun, Oğuzhan, Selçuk İnan dokunduğunda yerdeler" dedi.
Fenerbahçe'de Emenike problemine de değinen Çelikler, "Ersun Yanal ve Caner Erkin, bu Emenike'nin yapmadığı ne yaptı ki onların bileti kesildi, bu Emenike hala takımda?" diye sordu. Caner Erkin'in tepkisi için usül olarak hatalıydı diyen Çelikler, "Ama Galatasaray maçı öncesi tepkisinde haklıydı. Takım için bir şeyler söyledi" ifadelerini kullandı.
Serdar Ali Çelikler ayrıca "Değerlerim var dedin Caner'i gönderdin. Değerlerim var dedin Ersun Yanal'ı gönderdin. Emenike ne yaptı da hala takımda?" diye sordu.
“Her başarısızlıkta Fenerbahçe büyüklüğü adı konamaz büyüklüktür diyorsunuz. Bu Emenike yakışıyor mu bu büyüklüğe?” diye soran Çelikler, "Bu Fenerbahçe taraftarına zulüm etmeyin yeter artık ya bu insanlarla bu kadar uğraşmayın. Bırakın artık şu Emenike'yi" ifadelerini kullandı.
Çelikler ayrıca "O zaman bu Emenike bir sırra vakıf, bu sırrı açıklamasın diye tutuyorlar takımda diyor artık insanlar" diye de çok tartışılacak bir yorum yaptı.
(Hürriyet)
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- Spor Toto Süper Lig
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