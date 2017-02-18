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Erdoğan'dan Ben Hatira'ya cevap!
18 Şubat 2017 , 11:04
AJANSSPOR - Son dönemlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde şehirlere stadyumlar kazandırılmaya devam ediyor. Son olarak bunlardan birisi Gaziantep oldu. Gaziantep kentine 37 bin kişilik stadyum inşa edildi.
Bu gelişmenin ardından; Gaziantep Valisi Ali Yerlikaya, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ve İbrahim Kızıl başkanlığında Gaziantepspor yönetimi 37 bin adet forma dağıtacak.
Yönetim kurulu 37 bin forma dağıtarak bir rekor imza atmak istiyor.
CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN BEN HATİRA'YA YANIT
Geçtiğimiz günlerde Gaziantepspor'un yeni transferi Tunuslu Ben Hatira, "Hayalim Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile tanışmak" demişti. Ben Hatira'ya Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan olumlu yanıt geldi.
Öte yandan; tüm takım ve yönetimin hazır bulunacağı meydanda Başkan İbrahim Kızıl, Erdoğan'a hizmetlerinden dolayı teşekkür ederek plaket takdim edecek.
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