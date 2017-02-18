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Eren'in derdi başka!

Tarih18 Şubat 2017 , 08:52

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Eren'in derdi başka!

Rize deplasmanına götürülmeyen isimlerden biri de Eren Derdiyok’tu. Geçen hafta da maç kadrosuna son anda alınan, ancak kas ağrıları olduğu söylenmesine rağmen ikinci yarıda oyuna girip golünü atan Eren, bu kez İstanbul’da bırakıldı.

Yine kas ağrısı çektiği belirtilen tecrübeli futbolcunun asıl sıkıntısının maddi olduğu iddia ediliyor. Son yapılan ödemelerde sıranın kendisine gelmemesi nedeniyle canı sıkkın olduğu ifade edilen Derdiyok, bu krizin bir an önce çözülmesini bekliyor.

Kaynak : Fanatik

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