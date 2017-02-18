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Fenerbahçe, Kasımpaşa'ya üstün!

Tarih18 Şubat 2017 , 09:27

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Fenerbahçe, Kasımpaşa'ya üstün!

Fenerbahçe ile Kasımpaşa, lig tarihinde yarın 28. kez karşılaşacak.

İki ekip arasında geride kalan 27 maçtan 22'sini Fenerbahçe, 3'ünü Kasımpaşa kazandı, 2 müsabaka da berabere sonuçlandı.

Rekabette son 8 karşılaşmayı kazanan Fenerbahçe'nin lig maçlarındaki 65 golüne, Kasımpaşa 22 golle yanıt verdi.

Sezonun ilk yarısında Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda yapılan maçta Fenerbahçe 5-1 galip geldi.

En farklı skorlar

İki takım arasında oynanan maçlarda en farklı skorlu galibiyetleri Fenerbahçe, 6-2 ve 5-1'lik skorlarla elde etti.

2010-2011 sezonunun ilk yarısında Kasımpaşa'nın sahasındaki yenileme çalışmaları nedeniyle Ali Sami Yen Stadı'nda oynanan maçı Fenerbahçe 6-2 kazandı. Bu sezonun ilk yarısındaki 5-1'lik maç da iki ekip arasındaki 27 müsabaka içinde en farklı skorlardan biri olarak kayıtlara geçti.

Kasımpaşa ise 2009-2010 sezonunda Kadıköy'de yapılan ve Fenerbahçe'nin cezası nedeniyle seyircisiz oynanan maçtan 3-1, 2012-2013 sezonunda kendi sahasındaki karşılaşmadan da 2-0 galip ayrıldı.

Bu arada, Fenerbahçe ile Kasımpaşa, iki aşamalı olarak oynanan 1962-1963 sezonunda hem Beyaz Grup'ta hem de Final Grubu'nda birlikte yer alınca, bir sezonda birbirleriyle toplam 4 maç yapmış oldu.

Kasımpaşa, 27 maçın 13'ünde gol atamadı

Kasımpaşa, Fenerbahçe ile lig tarihinde yaptığı 27 maçın 13'ünde gol atamadı.

Lacivert-beyazlılar, Fenerbahçe filelerini 14 maçta havalandırabilirken, kendi kalesinde ise sadece 3 maçta gol görmedi.

Maçlar

Fenerbahçe ile Kasımpaşa arasında yapılan lig maçlarında alınan sonuçlar şöyle:

 

  Sezon          1. Maç     2. Maç

--------------     --------      ---------

1959-1960     1 - 1        4 - 1

1960-1961     3 - 0        3 - 0

1961-1962     4 - 3        3 - 2

1962-1963     0 - 0        2 - 0  (Beyaz Grup)

                      0 - 1        3 - 0  (Final Grubu)

1963-1964     3 - 0        2 - 0

2007-2008     2 - 1        3 - 0

2009-2010     1 - 3        1 - 0

2010-2011     6 - 2        2 - 0

2012-2013     0 - 2        3 - 1

2013-2014     3 - 2        2 - 1

2014-2015     3 - 0        2 - 0

2015-2016     1 - 0        3 - 1

2016-2017     5 - 1

Not: Maç sonuçlarında ilk takım Fenerbahçe olarak alınmıştır.

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