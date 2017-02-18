- Spor Toto Süper Lig
- PTT 1. Lig
- Spor Toto 2. Lig Kırmızı Grup
- Spor Toto 2. Lig Beyaz Grup
- Spor Toto 3. Lig Grup 1
- Spor Toto 3. Lig Grup 2
- Spor Toto 3. Lig Grup 3
Fenerbahçe'de zorunlu rotasyon!
18 Şubat 2017 , 11:22
Fenerbahçe'de Krasnodar maçı kadrosunda bulunmayan Volkan Şen, Lens’in yokluğunda Kasımpaşa karşısında ilk 11’de sahaya çıkacak. Hollandalı hoca Dick Advocaat, Alper ile RVP’nin yerine ise Ozan ve Fernandao’ya forma verecek.
Advocaat, Kasımpaşa maçının kadrosunda kapsamlı bir rotasyona gidecek. Fenerbahçe'nin Hollandalı çalıştırıcısı, cezalı Lens, Alper ve Van Persie'nin yerine oynatacağı isimleri belirledi. Tecrübeli hoca, Lens'in yokluğunda Volkan Şen'e, RVP'nin yerine Fernandao'ya, Alper'in yokluğunda ise Ozan Tufan'a forma verecek. Tecrübeli hocanın sol bekte Hasan Ali'nin yerine de İsmail'i sahaya süreceği öğrenildi.
Avrupa Ligi'nde oynanan Krasnodar maçında kadroda yer almayan Volkan Şen, İstanbul'da kalıp antrenman yaparak açık kapattı. Tecrübeli kanat oyuncusu, Antrenör Fatih Yıldız yönetiminde kondisyon depoladı ve ligde oynanacak Kasımpaşa maçına tam olarak hazır hale geldi. İstanbul ekibini yenerek seri yakalamak istediklerini söyleyen Volkan Şen, Teknik Direktör Advocaat'tan forma bekliyor.
Kaynak : AMK
YORUM EKLE
Son Spor Toto Süper Lig HaberleriTüm Spor Toto Süper Lig Haberleri
Şu anda Öne Çıkan Videolar
Şu anda Öne Çıkan Haberler
ÇOK OKUNAN HABERLERTüm Haberler
- Galatasaray'da yeni dönem! 3
- ''Galatasaray'ı şikayet edeceğim'' 7
- Başkan Feridun Tankut açıkladı! 2
- "Tankut'u dinleyince yerin dibine girdim" 1
- Tudor açıkladı!
- Galatasaray TFF'ye şikayet edilirse ne olur?
- Denizli ile kritik görüşme! 1
- Yine Antalya yine şike skandalı... 2
- Ve Riekerink ile yollar ayrıldı!
- Feridun Tankut'tan flaş açıklamalar
Sizce Hangisi?
Son Videolar
SPORUN GÜZELLERİ
Diğer Güzeller