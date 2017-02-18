Fenerbahçe'de zorunlu rotasyon!

Fenerbahçe'de Krasnodar maçı kadrosunda bulunmayan Volkan Şen, Lens’in yokluğunda Kasımpaşa karşısında ilk 11’de sahaya çıkacak. Hollandalı hoca Dick Advocaat, Alper ile RVP’nin yerine ise Ozan ve Fernandao’ya forma verecek.



Advocaat, Kasımpaşa maçının kadrosunda kapsamlı bir rotasyona gidecek. Fenerbahçe'nin Hollandalı çalıştırıcısı, cezalı Lens, Alper ve Van Persie'nin yerine oynatacağı isimleri belirledi. Tecrübeli hoca, Lens'in yokluğunda Volkan Şen'e, RVP'nin yerine Fernandao'ya, Alper'in yokluğunda ise Ozan Tufan'a forma verecek. Tecrübeli hocanın sol bekte Hasan Ali'nin yerine de İsmail'i sahaya süreceği öğrenildi.



Avrupa Ligi'nde oynanan Krasnodar maçında kadroda yer almayan Volkan Şen, İstanbul'da kalıp antrenman yaparak açık kapattı. Tecrübeli kanat oyuncusu, Antrenör Fatih Yıldız yönetiminde kondisyon depoladı ve ligde oynanacak Kasımpaşa maçına tam olarak hazır hale geldi. İstanbul ekibini yenerek seri yakalamak istediklerini söyleyen Volkan Şen, Teknik Direktör Advocaat'tan forma bekliyor.



Kaynak : AMK