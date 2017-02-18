Fenerbahçe'nin konuğu Kasımpaşa!

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında yarın Kasımpaşa'yı konuk edecek.

Süper Lig'de 20 maçta 10 galibiyet, 6 beraberlik ve 4 yenilgiyle 36 puan toplayan sarı-lacivertli ekip, 4. sırada yer alıyor. Ligde son maçlarda istediği sonuçları alamayan Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde de deplasmanda Rusya'nın Krasnodar takımıyla yaptığı son 32 turu ilk maçından 1-0'lık yenilgiyle döndü.

Sarı-lacivertliler, sezonun ilk yarısında deplasmanda 5-1 mağlup ettikleri rakibini sahasında da yenerek, hem 22 Şubat Çarşamba günü Krasnodar ile yapacağı rövanş maçı öncesi moral bulmayı hem de ligdeki zirve yarışından uzaklaşmamayı hedefliyor.

Ülker Stadı'nda saat 15.00'te başlayacak mücadeleyi hakem Fırat Aydınus yönetecek.

3 futbolcu cezalı, 1 oyuncu sakat

Fenerbahçe'de Robin van Persie, Jeremain Lens ile Alper Potuk cezaları, Salih Uçan ise sakatlığı nedeniyle Kasımpaşa karşısında forma giyemeyecek.

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda Beşiktaş ile yapılan derbi maçın ardından 2 maç ceza alan Van Persie, cezasını Kasımpaşa mücadelesiyle dolduracak.

Süper Lig'de geçen hafta oynadıkları Bursaspor karşılaşmasında bu sezon 4. kez sarı kart alan Lens ve Alper, Kasımpaşa mücadelesinde takımı yalnız bırakacak.

Sarı-lacivertli ekipte, Hasan Ali Kaldırım ve Ozan Tufan ise Kasımpaşa maçında sarı kart görmesi halinde cezalı duruma düşerek, 22. haftadaki Gaziantepspor mücadelesinde sahadaki yerini alamayacak.

Son 4 maçta 5 puan

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'de son haftalardaki kötü performansıyla dikkati çekiyor.

Ligde yaptığı son 4 müsabakada sadece 1 galibiyet alan sarı-lacivertli ekip, 2 karşılaşmayı beraberlik, 1 mücadeleyi ise yenilgiyle tamamladı.

Bu süreçte sadece Medipol Başakşehir'i 1-0 mağlup eden Fenerbahçe, Adanaspor ile 2-2, Bursaspor ile 1-1 berabere kaldı. Sarı-lacivertli ekip, Kayserispor'a 4-1 mağlup oldu.