Galatasaray'dan sakatlık açıklaması

Galatasaray, sakat oyuncuların son durumları hakkında internet sitesinden bir açıklama yayınladı.

Galatasaray Futbol Takımı'nın Çaykur Rizespor maçı öncesi sağlık nedenleriyle İstanbul'da kalan oyuncuları hakkındaki açıklama şu şekildedir:

Eren Derdiyok:

Saha ve salonda kendisine hazırlanan özel program dahilinde çalıştı.

Wesley Sneijder ve Lionel Carole:

Tedavileri sonrası kondisyonerler eşliğinde çalışmalarını sürdürdü.



Hakan Balta:

Takımımızın İstanbul'da yaptığı idmanda sağ uyluk iç adale grubunda ağrı oluşan ve sponsor hastanemiz Medical Park'ta çekilen MR'ında birinci derece zorlanma tespit edilen oyuncumuz günü tedavi ile geçirdi.