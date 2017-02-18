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Galatasaray'dan sakatlık açıklaması

Tarih18 Şubat 2017 , 12:32

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Galatasaray'dan sakatlık açıklaması

Galatasaray, sakat oyuncuların son durumları hakkında internet sitesinden bir açıklama yayınladı.

Galatasaray Futbol Takımı'nın Çaykur Rizespor maçı öncesi sağlık nedenleriyle İstanbul'da kalan oyuncuları hakkındaki açıklama şu şekildedir:

Eren Derdiyok:

Saha ve salonda kendisine hazırlanan özel program dahilinde çalıştı.

Wesley Sneijder ve Lionel Carole: 
Tedavileri sonrası kondisyonerler eşliğinde çalışmalarını sürdürdü.

Hakan Balta: 
Takımımızın İstanbul'da yaptığı idmanda sağ uyluk iç adale grubunda ağrı oluşan ve sponsor hastanemiz Medical Park'ta çekilen MR'ında birinci derece zorlanma tespit edilen oyuncumuz günü tedavi ile geçirdi.

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