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Galatasaray'dan sakatlık açıklaması
18 Şubat 2017 , 12:32
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- Spor Toto Süper Lig
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Galatasaray, sakat oyuncuların son durumları hakkında internet sitesinden bir açıklama yayınladı.
Galatasaray Futbol Takımı'nın Çaykur Rizespor maçı öncesi sağlık nedenleriyle İstanbul'da kalan oyuncuları hakkındaki açıklama şu şekildedir:
Eren Derdiyok:
Saha ve salonda kendisine hazırlanan özel program dahilinde çalıştı.
Wesley Sneijder ve Lionel Carole:
Tedavileri sonrası kondisyonerler eşliğinde çalışmalarını sürdürdü.
Hakan Balta:
Takımımızın İstanbul'da yaptığı idmanda sağ uyluk iç adale grubunda ağrı oluşan ve sponsor hastanemiz Medical Park'ta çekilen MR'ında birinci derece zorlanma tespit edilen oyuncumuz günü tedavi ile geçirdi.
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