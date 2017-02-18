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Gençlerbirliği'nde Murat Cavcav başkanlığa seçildi

Tarih18 Şubat 2017 , 16:06

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Gençlerbirliği'nde Murat Cavcav başkanlığa seçildi

Gençlerbirliği Kulübünün olağanüstü genel kurulunda Murat Cavcav başkanlığa seçildi.

Milli Eğitim Bakanlığı Şura Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıda tek aday olan, hayatını kaybeden efsane başkan İlhan Cavcav'ın oğlu Murat Cavcav, bin 550 delegenin 874'ünün katıldığı genel kurulda 708 oyla başkanlığa getirildi. 

Murat Cavcav, 38 yıl başkanlık yapan babası İlhan Cavcav'dan sonra kırmızı-siyahlı kulübün başkanı oldu. 

Cavcav başkanlığında seçilen yönetim kurulunda; Murat Yıldız, Murat İşcan, Arda Çakmak, Arif Ölmez, Merdan Hürmeydan, Hıfzı Kuruşa, Kerem Doğan, Sinan Gürsoy, Şahin Kartal, Osman Kaçar, Sertaç Muratal, Mehmet Gür, Aykut Akalın, Hakan Kaynar, Cem Şükrü Kaya, İsmail Özkan, Kemal Yurttakalan ve Bülent Üstündağ yer aldı. 

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