Kalkavan'dan taraftara çağrı!

Çaykur Rizespor Kulübü Başkanı Metin Kalkavan, Türkiye'de futbolun istenilen seviyeye hiçbir zaman gelemediğini belirterek, "Türkiye'de maalesef futbolu çoğunlukla sokak yönetiyor." dedi.

Kalkavan, İsmail Kahraman Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen kulübün 85. Mali Genel Kurulunda yaptığı konuşmada, bazı taraftarların kendisine "Uğraştık, uğraştık sizi gönderemedik" şeklinde söylemlerde bulunduğunu vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Beni gönderirseniz çok şey değişmez. Tabii ki de gönderebilirsiniz, 7 bin imza toplandı. Dosyalar bana geldiğinde, 'keşke getirseydiler ilk imzayı ben atardım' dedim. Ona da kızdılar, 'neden öyle söylüyorsunuz' diye. Herkesin yapmak istediği görev mi, hayır. Emeğiniz ve paranızı veriyorsunuz, o kadar efor sarf ediyorsunuz sonunda ise hakaret hatta bazen küfür yiyorsunuz."

Kalkavan, 8 senedir kulüp başkanlığı görevini yürüttüğünü anımsatarak, şu değerlendirmede bulundu:

"Beni alkışladıklarında hep 'hocamı ve oyuncuları alkışlayın' diyorum. Üç kez alkışlandıysam, 113 kere hakaret yemişimdir. Bu işin kuralı protesto ve tenkit edilmek. Küfür ve şiddet olmadıktan sonra her türlü protestoya saygıyla bakıyoruz ama zamanlaması da önemli. Bunu maç sonunda yapın. Maçın başında olduğu zaman bu doğru değil. Maç başlamadan protesto etmek, yönetimi ve hocayı istifaya çağırmanın anlaşılır bir tarafı yok."

- "Bu takım sizin, gelin destek verin"

Hiç kimseye hakaret etmediğine dikkati çeken Kalkavan, "Benim ağzımdan taraftarlara hakaret edici, rencide edici bir kelime duydunuz mu? Yönetime saygı duyacaksınız, seversiniz sevmezsiniz o başka. Sizin işiniz yönetimle olmasın. Takımınıza sahip çıkın. Bu takım sizin, gelin destek verin." diye konuştu.

Kalkavan, sistemi devrimsel olarak değiştirdiklerini anlatarak, şunları kaydetti:

"Bir inanış var, 'futbolu sokak yönetir' diye, yok öyle yağma. Futbolu veya herhangi bir spor kulübünü yönetimler yönetir. Türkiye'de maalesef futbolu çoğunlukla sokak yönetiyor. Bu çok acı. Çok büyük baskılarla giden hocalar, gelen hocalar, bazen giden başkanlar, gelen başkanlar oluyor maalesef bunu görüyoruz. Türkiye'de futbol istenilen seviyeye hiçbir zaman gelemedi."

Konuşmalar ardından okunan faaliyet ve mali raporlar oy birliğiyle kabul edildi.