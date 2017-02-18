Nasıl bir kadro sahada olacak?

Teknik direktör Şenol Güneş, Spor Toto Süper Lig’de yarın oynayacakları Akhisar Belediye mücadelesinde sahaya, Hapoel maçından büyük ölçüde farklı bir 11 sahaya sürecek.

Şenol hocanın, takımın yoğun maç trafiğinden dolayı yorgun düşmesi sebebiyle İsrail’de yedek başlattığı; Oğuzhan Özyakup ve Anderson Talisca’ya ek olarak Avrupa’da cezalı olan Adriano ve Beck’e Akhisar mücadelesine ilk 11’de görev vereceği, Aboubakar’ı da sonradan oyuna dahil etmeyi planladığı bildirildi.

Necip: Her zaman hazırım

Hapoel Beer-Sheva karşısında 90 dakika ön libero hattında başarıyla görev yapan Necip Uysal, maçın ardından gazetecilere açıklamalarda bulundu.



Tecrübeli futbolcu, “Avantajlı skorla geri dönüyoruz, mutluyuz. Bütün arkadaşlarımı tebrik ediyorum. İstanbul’daki rövanştan da iyi bir sonuçla ayrılıp yolumuza devam edeceğimize inanıyorum. Her zaman forma için hazırım. Benim işim hoca ne zaman görev verirse onu en iyi şekilde yerine getirmek ” ifadelerini kullandı.



Kaynak : Fanatik