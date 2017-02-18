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Osmanlıspor ilk peşinde!
18 Şubat 2017 , 09:59
Osmanlıspor, Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında yarın Adanaspor'a konuk olacak.
UEFA Avrupa Ligi son 32 turu ilk maçında deplasmanda Yunan ekibi Olympiakos ile golsüz berabere kalarak rövanş öncesi avantaj sağlayan Osmanlıspor, Adanaspor karşısına moralli çıkacak.
Süper Lig'in ikinci devresinde 3 mağlubiyet ve 1 beraberlik alan başkent ekibi, 2017'de ligdeki ilk galibiyetini elde etmeye çalışacak.
Osmanlıspor haftaya 27 puanla 9. sırada girerken, Adanaspor 17 puanla 17. sırada yer alıyor.
Başkent temsilcisinde sakatlıkları bulunan Aminu Umar ve Tugay Kacar, Adanaspor'a karşı görev yapamayacak.
5 Ocak Fatih Terim Stadı'nda saat 15.30'da başlayacak karşılaşmayı, hakem Mete Kalkavan yönetecek.
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