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Podolski için flaş sözler!
18 Şubat 2017 , 18:01
AJANSSPOR- Fenerbahçe'nin Brezilyalı golcüsü Fernandao'dan Lukas Podolski için flaş bir yorum geldi.
Podolski'nin özellikle 2014'teki Dünya Kupası şampiyonluğu sonrası Flamengo'ya olan sempatisinin artmasını değerlendiren Fernandao, "Podolski'nin bunu tamamen bir pazarlama stratejisi olarak, medyada daha fazla yer almak için yaptığını düşünüyorum" diye konuştu.
O dönem finalde Arjantin'i 1-0 mağlup eden Almanya o maça kırmızı siyah formayla çıkmış, Podolski de aynı renklere sahip olan Flamengo'nun formasıyla poz vererek sempatisini göstermişti.
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