"Şehir mesajı aldı"

Trabzonspor’un oynadığı oyun ve bunun skorlara da yansıması, kentteki futbol heyecanını katladı. Kısa süre öncesine kadar sıralamada çok gerilerde olan Bordo-Mavililer, Passolig sayısında devleri zorlayan Konyaspor’u geride bırakıp 4. sıraya yerleşti. Sadece bu da değil elbette...

Satışa çıkan Alanyaspor biletlerine büyük ilgi var. Her ne kadar 11 bin taraftar cezalı olsa da, o taraftarların kombinesini aktarma şansı bulunmasından ötürü, çok büyük bir destek kaybı olmayacağı düşünülüyor. Son oynanan Gaziantepspor maçındaki 22 bin taraftar sayısının yine pazartesi günü de yakalanmasına kesin gözüyle bakılıyor. Kentin en büyük heyecanının Trabzonspor olduğunu bir kez daha hatırlatan Başkan Yardımcısı Ahmet Çubukçu, “Taraftarımızın desteğinin artması demek futbolcuların da motivasyonunun yükselmesi demek. Bu şehir havaya girerse Trabzonspor asla yıkılmaz” ifadelerini kullandı.

TFF'yer hafta içi maç tepkisi

Yönetim, maç planlamalarına çok tepkili. Trabzonspor’un yeni stadına taşındığı, hava yakaladığı bir dönemde sürekli maçlarının hafta içinde oynatılmasının doğru olmadığını belirten Bordo-Mavili idareciler, özetle şu ifadeleri kullanıyor:



“Programlama sonuçta değişmeyecek bir şey değil. Bu hafta evimizde pazartesi oynuyoruz, gelecek hafta iç saha maçımız cuma. Yeni stadımızın yolla ilgili üzerinde çalışılan sorunları var. Üstelik kış şartları yıllar sonra Trabzon’da ilk kez bu kadar kötü. Sadece şehir merkezinden değil köylerden gelen taraftarlarımız da var. Onları da düşünmek zorundayız. Özetle adil oyun için adil düzenlemeler de gerekli. TFF’nin bundan sonrası için bunları göz önünde bulundurmasını istiyoruz.”



Kaynak : Fanatik