''Terk et bu şehri''

Bursaspor, Kayserispor mağlubiyetinin ardından bir şok da Yenişehir Havaalanı'nda yaşadı. Gördüğü kırmızı kartla takımını 19. dakikada 10 kişi bırakan ve mağlubiyette başrol oynayan Deniz Yılmaz'a taraftarlar büyük tepki gösterdi.



Kafileyi karşılayan taraftarlar Deniz Yılmaz'a, "Seni bu takımda istemiyoruz. Bavulunu topla çek git" şeklinde tepkide bulundu. Bunun üzerine yöneticiler araya girdi.



Ardından da teknik direktör Mutlu Topçu otobüsten inerek taraftarları sakinleştirdi. Bir diğer eleştiri alan Del Valle ise, takım otobüsüne arka kapıdan gizlice binerek taraftarın tepkisinden kaçtı.



Kaynak : Bursa Hakimiyet