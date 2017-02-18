- Spor Toto Süper Lig
- PTT 1. Lig
- Spor Toto 2. Lig Kırmızı Grup
- Spor Toto 2. Lig Beyaz Grup
- Spor Toto 3. Lig Grup 1
- Spor Toto 3. Lig Grup 2
- Spor Toto 3. Lig Grup 3
Trabzonlular bir arada!
18 Şubat 2017 , 15:48
Trabzonspor ile Spor Toto 2. Lig'de mücadele eden pilot takımı 1461 Trabzon'un futbolcuları, yemekte bir araya geldi.
Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde düzenlenen yemeğe Trabzonspor Kulübü Asbaşkanı Ahmet Çubukçu ile 1461 Trabzon Başkanı Osman Aynacı da katıldı.
Trabzonspor Teknik Direktörü Ersun Yanal, yemekte yaptığı konuşmada, bordo-mavili camianın çok büyük olduğunu belirterek, şunları kaydetti:
Biz bir takımız...
"Bu kulüp, ülkede farklı bir kimliği de temsil ediyor. Şu an burada Trabzonspor olarak beraberiz. Trabzonspor ile 1461 Trabzon arasında bir fark olmadığını belirtmek için toplanmış bulunmaktayız. Biz bir takımız. Dolayısıyla bir amaca hizmet ediyoruz. Sonuçta 1461 Trabzon bir amaç için kurulmuş. Her iki takım da çok zorlu süreçlerden geçti. 5 maç önce biz de kafamızı kaldıracak gökyüzü bulamıyorduk. Futbolda bunlar var. Sizler iyi bir takımsınız. Duruşunuzu bozmayın. Her şeyi başarabilirsiniz. Hepinize başarılar diliyorum."
YORUM EKLE
Son Spor Toto Süper Lig HaberleriTüm Spor Toto Süper Lig Haberleri
Şu anda Öne Çıkan Videolar
Şu anda Öne Çıkan Haberler
ÇOK OKUNAN HABERLERTüm Haberler
- Galatasaray'da yeni dönem! 3
- ''Galatasaray'ı şikayet edeceğim'' 7
- Başkan Feridun Tankut açıkladı! 2
- "Tankut'u dinleyince yerin dibine girdim" 1
- Tudor açıkladı!
- Galatasaray TFF'ye şikayet edilirse ne olur?
- Denizli ile kritik görüşme! 1
- Yine Antalya yine şike skandalı... 2
- Ve Riekerink ile yollar ayrıldı!
- Feridun Tankut'tan flaş açıklamalar
Sizce Hangisi?
Son Videolar
SPORUN GÜZELLERİ
Diğer Güzeller