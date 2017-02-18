Trabzonlular bir arada!

Trabzonspor ile Spor Toto 2. Lig'de mücadele eden pilot takımı 1461 Trabzon'un futbolcuları, yemekte bir araya geldi.

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde düzenlenen yemeğe Trabzonspor Kulübü Asbaşkanı Ahmet Çubukçu ile 1461 Trabzon Başkanı Osman Aynacı da katıldı.

Trabzonspor Teknik Direktörü Ersun Yanal, yemekte yaptığı konuşmada, bordo-mavili camianın çok büyük olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

Biz bir takımız...

"Bu kulüp, ülkede farklı bir kimliği de temsil ediyor. Şu an burada Trabzonspor olarak beraberiz. Trabzonspor ile 1461 Trabzon arasında bir fark olmadığını belirtmek için toplanmış bulunmaktayız. Biz bir takımız. Dolayısıyla bir amaca hizmet ediyoruz. Sonuçta 1461 Trabzon bir amaç için kurulmuş. Her iki takım da çok zorlu süreçlerden geçti. 5 maç önce biz de kafamızı kaldıracak gökyüzü bulamıyorduk. Futbolda bunlar var. Sizler iyi bir takımsınız. Duruşunuzu bozmayın. Her şeyi başarabilirsiniz. Hepinize başarılar diliyorum."