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Trabzonspor Başkanı Usta'dan taraftara çağrı
18 Şubat 2017 , 16:11
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- Spor Toto Süper Lig
- Trabzonspor
Trabzonspor Kulübü Başkanı Muharrem Usta, bordo-mavili taraftarları, Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında 20 Şubat Pazartesi günü yapacakları Aytemiz Alanyaspor maçına davet etti.
Usta, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Yeni stat, yeni hayat! İnanın... Yılların karamsar havası sizlerle dağılacak. Takımına destek için arkadaşlarını al Medical Park Arena'da ol." ifadelerini kullandı.
Trabzonspor'da taraftarlar karşılaşmaya büyük ilgi gösterirken, bilet satış noktalarında zaman zaman yoğunluk oluştuğu gözlendi.
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