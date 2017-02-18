Tudor'dan Bruma yanıtı!

Galatasaray Teknik Direktörü Igor Tudor, Kardemir Karabükspor maçı öncesi yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu.

Rizespor karşısında tek hedeflerinin kazanmak olduğunu ifade eden Hırvat hoca, "Biz Galatasarayız. Rakibimize saygı duyuyoruz fakat buraya kazanmak için geldik. Takımla birlikte sadece üç antrenmana çıktım. Eksiklerimiz var ama sahaya en iyi 11'i sürdüm" dedi.

Kadroda olmayan Bruma ve Hakan Balta ile ilgili soruya Hırvat teknik adam, "İki oyuncumuz pazartesi antrenmanda olacaktır. İkisinin de katkıları olacaktır" yanıtı verdi. (Milliyet)