Tudor'dan Buffon'a cevap!

Çaykur Rizespor - Galatasaray maçı öncesi Bein sports televizyonuna röportajda bulunan Galatasaray teknik direktörü Igor Tudor, geçtiğimiz hafta içi Buffon'un kendisi hakkında yaptığı açıklamalara cevap verdi.

Juventus'un tecrübeli file bekçisi Buffon, Tudor için şu sözleri söylemişti: "Igor mükemmel bir oyuncu. Çok büyük bir taktik zekası var. Hep en iyisini yapar. Fizik olarak mükemmeldi. Büyük bir karaktere sahip. Bizim takım zincirimizin en önemli parçalarından biriydi. Şanssızdı. Çok sakatlandı. Sakatlanmasa uzun ve mükemmel bir kariyeri olurdu. Ona buradan büyük bir mesajım var. Bizim Igor'a çok büyük şans diliyorum. Galatasaray'ı takip etmek için artık bir nedenim daha var. Bastır Igor! Bütün Juventus kulübü senin arkanda."

Igor Tudor ise eski takım arkadaşına şu şekilde cevap verdi: "Harika bir sürprizdi. Kendisi sadece dünya tarihinin en iyi kalecisi değil, aynı zamanda dünya tarihinin en iyi insanlarından biri diyebilirim."