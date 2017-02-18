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"Tudor'un gidişinden etkilenmediler"
18 Şubat 2017 , 17:43
Kardemir Karabükspor'un teknik sorumlusu Levent Açıkgöz rakipleri Antalyaspor'un iyi oynadığını söyledi.
Hızlı hücumlarla rakibi zor durumda bırakmayı planladıklarını belirten Açıkgöz, maçın genelinde iyi oynayan tarafın kendileri olduğunu aktararak, "Daha net pozisyonlara giren takım bizdik ama değerlendiremedik. İkici yarıya yine iyi başlayan bizdik. Maalesef hücumda kaptırdığımız bir topta geride kontrolsüz yakalanarak golü yedik. Bir gol bulduk ve ofsayt olmadığını düşünüyorum. Genel olarak iyi oynayan ve daha çok pozisyona giren takım bizdik. Önümüzdeki haftadan itibaren yeni hocamızla daha iyi sonuçlar alacağımıza inanıyorum." değerlendirmesinde bulundu.
Açıkgöz, bir gazetecinin, "Teknik direktörleri Igor Tudor'un Galatasaray'a gitmesi oyuncuları nasıl etkiledi?" şeklindeki sorusuna, "Hocamız kendi kararıyla bıraktı. Oyuncuları olumsuz etkilediğini düşünmüyorum. Maç anına kadar moralli bir şekilde hazırlandılar. Sahada da istek ve coşkuları vardı. Sadece sonuç alamadık." diye cevap verdi.
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