Trabzonspor’un çok kötü geçen ilk yarının ardından ligde 4 maçlık bir galibiyet serisi yakalaması ve hem futbolunu hem de sıralamadaki yerini geliştirmesi her açıdan kendini gösteriyor.

Artan rekabet, herkesin bu başarılarda pay sahibi olma arzusu, Bordo-Mavililer’in antrenmanlarını bile maç havasına sokmuş durumda. Zirveye, “Geliyoruz” mesajları gönderen Karadeniz temsilcisinin Trabzon kanadındaki yöneticileri de gördükleri atmosferden dolayı inanılmaz heyecan duymakta. Çalışmaların neredeyse tamamını takip eden, teknik direktör Ersun Yanal ve öğrencilerine destek veren Trabzon’un kurmaylarının ağzından dökülenler, taraftarları daha da elektriklendiriyor.

‘Yenilgi kabul edilemez’

Gelinen noktadan memnuniyetlerini gizlemeyen ama gelecek için daha da umutlu olduklarını ifade eden Bordo-Mavili yöneticiler, “İdmanlarda bile oyuncularımız maç atmosferi sergiliyor, yenilgiyi kabullenmiyor. Rekabet çok üst seviyede. Herkes hocanın adaletine de güveniyor. Üstelik kent de her geçen gün havaya giriyor. Bu, gelecek adına en büyük ışık. Gerçekten de sezon başından beri arzuladığımız psikolojik ve sportif duruma hızla yaklaşıyoruz” değerlendirmelerini yapıyor.

As-yedek ayrımı yok

Trabzonspor’da uzun bir aranın ardından kadroda istikrar yakalayan teknik patron Ersun Yanal, buna rağmen çalışmalarda as-yedek ayrımı yapmamaya özen gösteriyor. Çift kale maçlarda karma takımlar kurmaya özen gösteren Yanal, yeni transferlerin takıma katılmasıyla yedek kulübesine hapsolan Yusuf Erdoğan, Zeki, Mustafa Akbaş gibi oyuncuların her an göreve hazır olacak şekilde çalışmalarına dikkat ediyor.



Yedeklerle bir toplantı yapan Yanal’ın, “Sistemi bozmayacağım diye bir şey yok. Yeter ki siz çalışmalarınızla süre alan arkadaşlarınızı zorlayacağınızı gösterin. Size bu takımın ihtiyacı var. Kimsenin moralinin bozulmasını, kendisini önemsiz hissetmesini istemiyorum. Bu formayı hakeden üzerine geçirecek ve sizler de bu hırsınızla ilk 11’de isminizin yazılı olduğunu göreceksiniz” dediği öğrenildi.



Kaynak : Fanatik