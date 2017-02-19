12 günde 4 kritik maç!

Kanarya, UEFA Avrupa Ligi’nde çarşamba günü Krasnodar ile ‘tamam ya da devam’ maçını oynayacak. 2 Mart’ta ise Türkiye Kupası çeyrek finalindeki rakip, ligde 4-1 mağlup olunan Sergen Yalçın’lı Kayseri

Sarı-Lacivertliler, 12 günde 3 kulvarda 4 maça çıkacak. Bu karşılaşmalarda Fenerbahçe’nin kaderi belli olacak. Kasımpaşa ve Gaziantep mücadeleleri zirve yarışından iyice uzaklaşmamak için çok önemli. Kanarya, UEFA Avrupa Ligi’nde çarşamba günü Krasnodar ile ‘tamam ya da devam’ maçını oynayacak. 2 Mart’ta ise Türkiye Kupası çeyrek finalindeki rakip, ligde 4-1 mağlup olunan Sergen Yalçın’lı Kayseri.

Fenerbahçe, tüm sezona bedel bir periyoda giriyor... Öyle ki 12 günde yapılacak 4 maç Sarı-Lacivertliler’in tüm kulvarlardaki kaderini belirleyecek. Ligde bugün Kasımpaşa ile oynayacak olan Kanarya, önümüzdeki hafta Gaziantep’le deplasmanda karşılaşacak. Zirve hedefi için Dick Advocaat’ın öğrencileri 2 maçı da kazanmak zorunda. Bu iki mücadele arasında çok önemli bir Avrupa müsabakası var. Fener, Rusya’da 1-0 kaybettiği Krasnodar ile çarşamba günü Kadıköy’de rövanşa çıkacak. Son 16’ya kalmak için kazanmaktan başka çare yok. Hatta Sarı-Lacivertliler’in 2 farklı galibiyete ulaşması gerekiyor.

4’te 4 yapmak şart

Bir sonraki hafta içini de Fenerbahçe boş geçmeyecek, çünkü bu sefer de Türkiye Kupası çeyrek final ilk maçları başlıyor. Sarı-Lacivertliler, 2 Mart Perşembe günü Kadir Has Stadı’nda Kayserispor’la kozlarını paylaşacak. Ligde rakibine 2 hafta önce 4-1 yenilen ve çok ağır bir yara alan Kanarya, Türkiye Kupası’nda hem rövanşı almak hem de çeyrek final ikinci maçı için avantaj elde etmek istiyor. Kısacası 12 günde oynanacak 4 karşılaşmadan da Fenerbahçe’nin galibiyetle ayrılması şart. (Fanatik)