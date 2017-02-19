12numaraorg'a ikinci şok!

Beşiktaş Yönetimi’nin sezon başında uygulamaya koyduğu, sosyal medyada bazı hesaplarla hukuk yoluyla mücadele etme kararı kapsamında, 1 milyondan fazla takipçisi olan “12numaraorg” adlı hesaba ikinci kez yaptırım uygulandı

Beşiktaş Yönetimi’nin sezon başında uygulamaya koyduğu, sosyal medyada bazı hesaplarla hukuk yoluyla mücadele etme kararı kapsamında, 1 milyondan fazla takipçisi olan “12numaraorg” adlı hesaba ikinci kez yaptırım uygulandı. Siyah-beyazlılar daha önce mahkemeden kapatma kararı çıkartmak üzereyken Vodafone Arena’nın yanında gerçekleşen terör saldırısı ve taraftarlar arasında oluşan birlik havası nedeniyle geri adım atmıştı.

Bir süre sonra yine aynı hesaptan hakaretlerin devam etmesi üzerine Beşiktaş Yönetimi, ikinci kez mahkemeye gitti ve kapatma kararı çıkardı. Fenerbahçeli taraftarların yoğun ilgi gösterdiği 12numaraorg hesabının tutumunu bir süre takip eden siyah-beyazlılar ikinci kez tolerans göstermedi. Telif hakları nedeniyle söz konusu hesap dün askıya alındığı için Beşiktaş’ın bir yaptırım yapmasına gerek kalmazken, kulüp avukatlarının hesabın askıdan inmesi halinde kendi kararlarını uygulatmak için hazırda beklediği öğrenildi. (Milliyet)