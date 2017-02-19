Ada devi talip oldu!

Beşiktaş'ın golcüsü Cenk Tosun'a eski hocası Slaven Bilic'in çalıştırdığı West Ham United talip oldu.

Cenk Tosun golleri sıralıyor... sıraladıkça takipçilerinin sayısı da artıyor. Cenk Tosun'u yakından takip eden isimlerden birisinin de Slaven Bilic olduğu iddia edildi.

İngiliz TalkSPORT radyosunda yapılan değerlendirmede devre arasında Dimitri Payet'i kaybeden, Simone Zaza'ya yol veren Slaven Bilic'in WBA maçına iki sağ açığı Michail Antonio ve Robert Snodgrass'ı forvet hattında oynatarak çıkmak zorunda kaldığını hatırlatıldı.

Jon Calleri ve Ashley Fletcher'ın kesinlikle West Ham'ın oyuncusu olmadığı üzerinde duruldu. Bilic'in bir süredir Manchester City tarafından yakından izlenen eski takımı Beşiktaş'ın forveti Cenk Tosun'un çıkışından çok etkilendiğini West Ham United yönetimine Türk golcü için izleme raporu verdiği iddia edidi. (Fotospor)